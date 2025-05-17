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Пять горящих лучей и миллион рублей: «Звезда-2025» открывает новый сезон

Оценивать конкурсантов будет поистине звездный состав членов жюри: Виктор Дробыш, Роман Емельянов, Зара, Дмитрий Колдун и Юлия Савичева.
Виктория Бокий 2025-05-17 10:15:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В эфире «Звезды» сегодня вечером стартует новый этап международного вокального конкурса «Звезда-2025». В музыкальном состязании этого года участвуют исполнители не только из России, но и всего мира.

Зрелищные номера представят артисты из Белоруссии, Казахстана, Туркменистана и других стран. Оценивать выступления будет звездное жюри: Роман Емельянов, Зара, Дмитрий Колдун и Юлия Савичева. Председатель - Виктор Дробыш.

Победитель международного конкурса получит главный приз - один миллион рублей.

«Этот конкурс более народный, возможно, из-за этого он более искренний. Что-то присутствует национальное, практический каждый край пытается показать что-то свое. Обычно это более мейнстримовая поп-история, в этот раз мы видим праздник народов севера, Карелии, Алтая, Тувы», - поделился музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш.

Известно, что одного финалиста выберет жюри, а второго - зрители. Наивысшая оценка от судей - пять горящих лучей, то есть 100 баллов. Однако если луч гаснет - конкурсант теряет 20 баллов.

Смотрите вокальный конкурс «Звезда – 2025» в эфире нашего канала сегодня в 21.15 мск.

#музыка #Конкурс #Вокальный конкурс #«Звезда-2025»
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