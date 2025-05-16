Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Салавате

В башкирском городе Салават на заводе по производству парафина прогремел взрыв. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

В сообщении говорится, что под завалами находится один человек. Сейчас принимаются все меры, чтобы его найти и спасти. Пострадали также три человека. Их доставили в тяжелом состоянии в местную больницу.

Отмечается, что после взрыва произошел пожар и частичное разрушение здания. Сейчас с огнем борются пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Предварительно, причиной взрыва на производстве стало нарушение технологического процесса, в результате которого произошла разгерметизация печного оборудования.

Сейчас на месте происшествия работают 43 человека и 17 единиц техники.