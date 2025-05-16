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Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Салавате

Взрыв произошел из-за разгерметизации печного оборудования.
Виктория Бокий 2025-05-16 09:20:33
© Фото: mchsrb01, Telegram © Видео: mchsrb01, Telegram

В башкирском городе Салават на заводе по производству парафина прогремел взрыв. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

В сообщении говорится, что под завалами находится один человек. Сейчас принимаются все меры, чтобы его найти и спасти. Пострадали также три человека. Их доставили в тяжелом состоянии в местную больницу.

Отмечается, что после взрыва произошел пожар и частичное разрушение здания. Сейчас с огнем борются пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Предварительно, причиной взрыва на производстве стало нарушение технологического процесса, в результате которого произошла разгерметизация печного оборудования.

Сейчас на месте происшествия работают 43 человека и 17 единиц техники.

#взрыв #завод #МЧС России #башкортостан #Салават
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