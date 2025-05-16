Т-72 ВСУ не смог укрыться от «Ланцета» в лесополосе у Зеленого Поля

Замаскированный в лесополосе украинский танк Т-72 нашли и уничтожили расчеты БПЛА «Ланцет» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Кадры поражения бронетехники показало Минобороны России.
Операторы дронов-разведчиков выполняли свою обычную работу и нашли замаскированную технику ВСУ в лесополосе у Зеленого Поля. Эту информацию проанализировали, распознали цель и приняли решение по ней ударить.
Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии применили по танку высокоточный барражирующий боеприпас «Ланцет». Боевая машина украинских боевиков была немедленно уничтожена.
Бойцы установили, что ВСУ использовали этот Т-72 для поддержки своих позиций на данном направлении.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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