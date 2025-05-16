МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Т-72 ВСУ не смог укрыться от «Ланцета» в лесополосе у Зеленого Поля

Боевая машина украинских боевиков была немедленно уничтожена.
2025-05-16 06:19:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замаскированный в лесополосе украинский танк Т-72 нашли и уничтожили расчеты БПЛА «Ланцет» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Кадры поражения бронетехники показало Минобороны России.

Операторы дронов-разведчиков выполняли свою обычную работу и нашли замаскированную технику ВСУ в лесополосе у Зеленого Поля. Эту информацию проанализировали, распознали цель и приняли решение по ней ударить.

Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии применили по танку высокоточный барражирующий боеприпас «Ланцет». Боевая машина украинских боевиков была немедленно уничтожена.

Бойцы установили, что ВСУ использовали этот Т-72 для поддержки своих позиций на данном направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Т-72 #беспилотники #ВСУ #Южно-Донецкое направление #БПЛА "Ланцет"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 