Т-72 ВСУ не смог укрыться от «Ланцета» в лесополосе у Зеленого Поля

Замаскированный в лесополосе украинский танк Т-72 нашли и уничтожили расчеты БПЛА «Ланцет» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Кадры поражения бронетехники показало Минобороны России.

Операторы дронов-разведчиков выполняли свою обычную работу и нашли замаскированную технику ВСУ в лесополосе у Зеленого Поля. Эту информацию проанализировали, распознали цель и приняли решение по ней ударить.

Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии применили по танку высокоточный барражирующий боеприпас «Ланцет». Боевая машина украинских боевиков была немедленно уничтожена.

Бойцы установили, что ВСУ использовали этот Т-72 для поддержки своих позиций на данном направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.