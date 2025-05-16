Пожар со взрывами случился на бывшей базе королевских ВВС на юге Англии

Крупный пожар вспыхнул на месте бывшей базы королевских ВВС в Оксфордшире, слышны взрывы, сообщает газета Mirror.

К месту направились десять пожарных расчетов и спасательные бригады. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Сейчас на месте бывшей авиабазы на юге Англии находится центр исторического автомобилестроения, где размещаются более 50 специализированных предприятий, занимающихся реставрацией и проектированием классических машин.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Совет графства Оксфордшир предупредил местных жителей о возможных задержках в пути из-за перекрытия дорог в связи с происшествием.