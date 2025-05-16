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Американского певца Криса Брауна задержали в Британии

В пятницу исполнитель предстанет перед судом в Манчестере.
Дарья Ситникова 2025-05-16 03:21:45
© Фото: IMAGOAngÃ©lica Alves, www.imago-images.de, Global Look Press

Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении с бутылкой на музыкального продюсера в ночном клубе Таре. Инцидент произошел в 2023 году. Об этом сообщает газета Sun.

«36-летний мужчина был арестован в отеле в Манчестере по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений»,- заявили в лондонской полиции.

В Манчестер певец прилетел на частном самолете и остановился в пятизвездночном отеле. В ночь на четверг 36-летнего Брауна задержали лондонские детективы. Брауну уже предъявили обвинения, в пятницу он предстанет перед судом в Манчестере.

«Предполагаемый инцидент произошел в Лондоне 19 февраля 2023 года. Его первое судебное заседание состоится в пятницу 16 мая в магистратском суде Манчестера»,- добавили в полиции.

В июне исполнитель планировал дать 10 концертов в Великобритании в рамках своего тура, который начнется в Манчестере 15 июня.

Крис Браун уже не в первый раз имеет проблемы с полицией. Так в 2016 году его задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в нападении с применением огнестрельного оружия.

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