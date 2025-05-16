В Санкт-Петербурге впервые показали «сокровища» скифского кургана Туннуг

Золотые бусы, кинжалы, фрагменты одежды кочевников -самые ценные и уникальные находки из скифского кургана в Туве впервые представили в Санкт-Петербурге. Теперь посетители смогут рассмотреть скифское золото в мельчайших деталях.

Ценные вещи нашли в самом древнем раннескифском кургане Туннуг, который находится в тувинской «Долине Царей». Участники совместной экспедиции РГО и Института истории материальной культуры РАН вскрыли половину огромного могильника диаметром больше 100 метров - их исследования уже стали мировой сенсацией.



За семь полевых сезонов на кургане удалось обнаружить более трех тысяч артефактов, но в исторической штаб-квартире РГО их представили впервые.

Для ученых большую ценность представляют предметы из бронзы - кинжалы-акинаки и элементы конской упряжи с изображением пантеры, подтверждающие, что легендарные кочевники-скифы родом из Южной Сибири. По словам руководителя экспедиции Тимура Садыкова, важна не материальная ценность золота, а сам факт его появления.

Ученым удалось найти женскую косичку, заплетенную почти 3 тысячи лет назад и фрагменты одежды кочевников. Им пришлось работать в тяжелейших условиях, перебирать тонны глины и камней в болоте вручную.

«Курган уникален тем, что он был спрятан в низине, в болоте, что вообще не свойственно курганам. Нам удалось найти не разграбленное захоронение. Для современной работы археологов - это уже редкость», - отметил руководитель экспедиционного направления Сергей Корлыханов.

При исследовании могильника обнаружили и ритуальную инсталляцию скифов - более сотни взнузданных коней, некоторые - вместе с всадниками - были принесены в жертву на вершине кургана - этот кровавый ритуал описывал еще Геродот.

Так провожали в загробную жизнь только царей, но само захоронение повелителя кочевников пока найти так и не удалось. Зато здесь обнаружили множество неожиданных артефактов, не характерных для культуры скифов той эпохи.

Через две недели стартует восьмой полевой сезон комплексной экспедиции на кургане Туннуг, тысячелетиями хранящем множество тайн. Задача ученых - «докопаться до истины» и сделать новые открытия.