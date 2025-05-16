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Мантуров в Калининграде обсудил с бойцами СВО вопросы адаптации

Мантуров отметил, что сейчас главная задача - помочь воинам адаптироваться к гражданской жизни, поддержать тех, кто потерял своих близких.
Лиза Губина 2025-05-16 20:24:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый вице-премьер Денис Мантуров в Калининграде встретился с участниками СВО и членами их семей и обсудил вопросы помощи и социальной поддержки. В беседе участвовали также первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и глава региона Алексей Беспрозванных.

Мантуров поблагодарил ветеранов за мужество и верность долгу. Он подчеркнул, что главная задача - помочь воинам адаптироваться к гражданской жизни, поддержать тех, кто потерял своих близких.

«Считаю, что долг каждого из нас, и такую задачу ставит нам президент (России Владимир Путин - Прим.ред), - обеспечивать пристальное внимание вопросам организации взаимодействия с ребятами, кто выполняет свой гражданский долг, и в период выполнения и соответственно в будущем, чтобы было четкое понимание того, кто, как и чем будет заниматься», - сказал Мантуров.

Военнослужащие на встрече подняли несколько важных и острых вопросов. Бойцов, например, волнует возможность адаптации учебных программ в вузах для ветеранов боевых действий. Также они предложили засчитать участие в СВО в счет минимального муниципального стажа, чтобы иметь право устроиться на муниципальную службу - в том же Калининграде этот срок сейчас составляет 4 года. Мантуров и Кириенко полностью поддержали эти инициативы.

#денис мантуров #Калининград #адаптация #сергей кириенко #бойцы сво
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