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Турнир по бильярду «Щит и Меч» среди ветеранов спецслужб стартовал в Москве

В этом году турнир объединил 30 команд из России и Белоруссии, а также 20 участников, выступающих в индивидуальном зачете.
Ян Брацкий 2025-05-16 17:03:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве состоялось открытие XXV Международного турнира по бильярду среди сотрудников и ветеранов органов безопасности и спецслужб. В этом году юбилейный турнир собрал участников из России и Белоруссии. Главные призы турнира разыграют между собой 30 команд и 20 участников, выступающих в индивидуальном зачете.

«Мы начинали с четырех-пяти команд, на некоторых турнирах их количество доходило до 40. Интерес к турниру не пропадает. Наоборот, есть новички, кто впервые участвует. Я могу сказать, что и уровень игроков в нашем турнире постоянно растет», - сказал один из организаторов турнира «Щит и Меч» Юрий Ефимов.

В этом году турнир «Щит и Меч» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для его участников это не только возможность продемонстрировать свои навыки за бильярдным столом, но и шанс встретить старых друзей, коллег и сослуживцев.

«Замечательная игра, которая объединяет не только молодежь, но и ветеранов. Всегда наши турниры объединяют министров, генералов, работников нашего фронта безопасности, чтобы мы могли больше общаться, узнавать друг друга и находить повод для встреч», - признался участник турнира Виктор Тарасов.

Предыдущий турнир проходил в ноябре 2020 года в Минске. Тогда в командном турнире победила команда ФСО из России. В личном первенстве выиграл министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. Гости и в этот раз рассчитывают увезти из Москвы кубки и медали.    

«Принимаем участие в этом турнире постоянно. Спасибо братской Москве за организацию. Прекрасный зал, прекрасные люди. Здесь мы просто находимся среди друзей, среди наших братьев и постараемся показать хорошую игру. Попробуем в командном первенстве быть в призах», - отметил капитан белорусской команды Леонид Детков.

Итоги турнира «Щит и Меч» подведут завтра, тогда же состоится и церемония награждения победителей и участников.

#Спорт #Россия #белоруссия #спецслужбы #турнир #бильярд #Щит и Меч
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