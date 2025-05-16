МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве прошли мероприятия к 106-й годовщине образования ГВПУ ВС РФ

За годы своего существования ГВПУ сыграло важную роль в формировании боевого духа солдат и офицеров, а также в сохранении исторической памяти о героическом прошлом страны.
2025-05-16 02:03:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Москве военнослужащие Главного военно-политического управления ВС РФ, ветераны военно-политических органов, члены Общественного и Художественного советов при Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Торжественную церемонию приурочили к 106-й годовщине создания Управления, которое занимается идеологическим воспитанием личного состава, подготовкой кадров для военно-политической работы и укреплением морально-психологического климата в армии.

В мероприятии принял участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, а также представители благотворительных организаций, слушатели Военного университета имени князя Александра Невского, курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, суворовцы и юнармейцы.

«Генеральный штаб  - это мозговой центр армии, то ГВПУ - это прежде всего душа и сердце Вооруженных сил. Управление занималось идейным воспитанием личного состава еще со времен Великой Отечественной войны. Сегодня нынешнее поколение ГВПУ продолжает славные традиции старшего поколения, что особенно заметно при выполнении задач в условиях специальной военной операции», - поделился генерал-лейтенант, председатель общественной организации ветеранов ГВПУ Виктор Бусловский.

Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к к Некрополю у Кремлевской стены к памятным доскам генерал-полковнику Льву Мехлису, генерал-полковнику Александру Щербакову и Сергею Гусеву - выдающимся военачальникам и партийным деятелям, которые внесли вклад в развитие Вооруженных сил.

ГВПУ было образовано 15 мая 1919 года как Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота. За годы своего существования ГВПУ сыграло важную роль в формировании боевого духа солдат и офицеров, а также в сохранении исторической памяти о героическом прошлом страны.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

prevnext
1 / 5
© Минобороны России
#Москва #Минобороны России #гвпу вс рф #могила неизвестного солдата #венки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 