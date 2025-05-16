В Москве прошли мероприятия к 106-й годовщине образования ГВПУ ВС РФ

В Москве военнослужащие Главного военно-политического управления ВС РФ, ветераны военно-политических органов, члены Общественного и Художественного советов при Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Торжественную церемонию приурочили к 106-й годовщине создания Управления, которое занимается идеологическим воспитанием личного состава, подготовкой кадров для военно-политической работы и укреплением морально-психологического климата в армии.

В мероприятии принял участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, а также представители благотворительных организаций, слушатели Военного университета имени князя Александра Невского, курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, суворовцы и юнармейцы.

«Генеральный штаб - это мозговой центр армии, то ГВПУ - это прежде всего душа и сердце Вооруженных сил. Управление занималось идейным воспитанием личного состава еще со времен Великой Отечественной войны. Сегодня нынешнее поколение ГВПУ продолжает славные традиции старшего поколения, что особенно заметно при выполнении задач в условиях специальной военной операции», - поделился генерал-лейтенант, председатель общественной организации ветеранов ГВПУ Виктор Бусловский.

Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к к Некрополю у Кремлевской стены к памятным доскам генерал-полковнику Льву Мехлису, генерал-полковнику Александру Щербакову и Сергею Гусеву - выдающимся военачальникам и партийным деятелям, которые внесли вклад в развитие Вооруженных сил.

ГВПУ было образовано 15 мая 1919 года как Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота. За годы своего существования ГВПУ сыграло важную роль в формировании боевого духа солдат и офицеров, а также в сохранении исторической памяти о героическом прошлом страны.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.