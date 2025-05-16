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В Москве перекрыли Садовое кольцо из-за горящей машины

На месте происшествия работают оперативные службы города.
Виктория Бокий 2025-05-16 14:23:34
© Фото: moscow_on_air, Telegram © Видео: moscow_on_air, Telegram

В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне Садового кольца (в районе Большой Сухаревской пл., д. 3) произошло возгорание легкового автомобиля», - говорится в сообщении.

В связи с этим движение транспорта по Садовому кольцу перекрыто. Департамент транспорта просит москвичей выбирать пути объезда из-за случившегося.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

#Москва #огонь #машина #садовое кольцо #дептранс Москвы
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