В Москве перекрыли Садовое кольцо из-за горящей машины

В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне Садового кольца (в районе Большой Сухаревской пл., д. 3) произошло возгорание легкового автомобиля», - говорится в сообщении.

В связи с этим движение транспорта по Садовому кольцу перекрыто. Департамент транспорта просит москвичей выбирать пути объезда из-за случившегося.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.