Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности.

«Вопрос важный, все понимают насколько. Особенно для России и сейчас», - сказал глава государства.

В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров и спецпредставитель президента Сергей Иванов.