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В Кузбассе семь шахт остались без энергоснабжения из-за аварии

По последним данным, в пяти населенных пунктах восстановили электроснабжение.
Виктория Бокий 2025-05-16 12:07:04
© Фото: mchs_kuzbass, Telegram

По предварительной информации, семь шахт в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом «Звезде» рассказали в местных экстренных службах.

По словам собеседника телеканала, устраняют последствия аварии шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.

Как сообщает местная администрация, из шести шахт уже вывели людей на поверхность. Из седьмой шахты имени Кирова выходят 280 человек. В результате аварии никто не пострадал.

По последним данным пресс-службы «Россети Сибирь», в пяти обесточенных населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района восстановили электроснабжение.

«Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны», - говорится в сообщении.

Сейчас завершаются восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения.

#в стране и мире #Кемеровская область #авария #электроснабжение #Шахта #кузбасс #ленинск-кузнецкий
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