В Кузбассе семь шахт остались без энергоснабжения из-за аварии

По предварительной информации, семь шахт в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом «Звезде» рассказали в местных экстренных службах.

По словам собеседника телеканала, устраняют последствия аварии шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.



Как сообщает местная администрация, из шести шахт уже вывели людей на поверхность. Из седьмой шахты имени Кирова выходят 280 человек. В результате аварии никто не пострадал.

По последним данным пресс-службы «Россети Сибирь», в пяти обесточенных населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района восстановили электроснабжение.

«Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны», - говорится в сообщении.

Сейчас завершаются восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения.