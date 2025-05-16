В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы состоялось масштабное историческое мероприятие «Победа в единстве», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади РУДН собрались студенты, преподаватели и гости, чтобы почтить память павших и подчеркнуть значимость единства народов.

Праздник начался с концертной программы с участием студенческих коллективов, духового оркестра, а также исполнителей произведений поэтов специальной военной операции. Свои номера представили иностранные студенты из более чем 100 стран, а также творческие студии Интернационального культурного центра «Интерклуб».

Гости мероприятия могли посетить мастер-классы Академии Государственной противопожарной службы МЧС, интерактивный тир, симулятор беспилотников и занятия по тактической медицине. Также были представлены образцы вооружения и работа полевой кухни. Гостям раздали георгиевские ленты.

В финале участники исполнили вальс Победы, ставший символом общего исторического наследия и памяти, передаваемой от поколения к поколению.

В феврале РУДН отметил 65-летие. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников, отметив, что учебное заведение динамично развивается и всегда открыто для одаренной, инициативной молодежи из РФ и других стран.

Глава государства подчеркнул, что богатая история вуза, его высокий авторитет в отечественном и международном научно-образовательном сообществе - это предмет особой гордости коллектива университета, ведь с первых дней создания он стал для студентов, приехавших в Москву из государств Азии, Африки и Латинской Америки, вторым домом и уникальным пространством созидания, дружбы и взаимопонимания.

Также российский лидер отметил, что из стен РУДН вышла целая плеяда квалифицированных специалистов, которые заняты в сфере государственного управления и средств массовой информации, экономики и сельского хозяйства, медицины и юриспруденции.