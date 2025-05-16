Нарышкин рассказал о связях европейцев с националистами в странах СНГ

Элиты европейских стран активно взаимодействуют с националистическими организациями и движениями в странах СНГ. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Эти контакты имеют устойчивый характер, отметил он во время встречи Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

Европейцы рассматривают вариант постановки в массовый тираж украинского сценария, сказал Нарышкин. Этот план предусматривает разжигание местного национализма под предлогом укрепления национальной идентичности и провоцирование на этой почве общественно-политического разделения.

В Евразии с помощью иностранных фондов действует сеть информационно-аналитических платформ, продвигающих антироссийскую и антикитайскую повестку под видом деколонизации, добавил глава СВР.

Основным способом распространения информации среди целевой аудитории в Европе по-прежнему видят подконтрольные интернет-издания и социальные сети.

Ранее в СВР заявили, что власти Евросоюза пугают своих граждан исходящей от России «экзистенциальной опасностью». Местные политики пытаются убедить население, что избежать этой угрозы можно только путем разрушения российской государственности.