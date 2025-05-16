МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нарышкин рассказал о связях европейцев с националистами в странах СНГ

Европейцы рассматривают вариант постановки в массовый тираж украинского сценария, сказал глава СВР.
Владимир Рубанов 2025-05-16 11:11:02
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Global Look Press

Элиты европейских стран активно взаимодействуют с националистическими организациями и движениями в странах СНГ. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Эти контакты имеют устойчивый характер, отметил он во время встречи Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

Европейцы рассматривают вариант постановки в массовый тираж украинского сценария, сказал Нарышкин. Этот план предусматривает разжигание местного национализма под предлогом укрепления национальной идентичности и провоцирование на этой почве общественно-политического разделения.

В Евразии с помощью иностранных фондов действует сеть информационно-аналитических платформ, продвигающих антироссийскую и антикитайскую повестку под видом деколонизации, добавил глава СВР.

Основным способом распространения информации среди целевой аудитории в Европе по-прежнему видят подконтрольные интернет-издания и социальные сети.

Ранее в СВР заявили, что власти Евросоюза пугают своих граждан исходящей от России «экзистенциальной опасностью». Местные политики пытаются убедить население, что избежать этой угрозы можно только путем разрушения российской государственности.

#в стране и мире #Европа #СНГ #Сергей Нарышкин #свр #служба внешней разведки #Националисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 