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Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении

БПЛА оснащены тепловизионными камерами, благодаря которым можно эффективно обнаружить вражеские цели в условиях ограниченной видимости.
2025-05-16 07:04:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных БПЛА общевойсковой армии группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Об этом заявляет Минобороны РФ, сопровождая сообщение кадрами боевой работы российских военнослужащих.

Воздушная разведка обнаружила в лесополосе попытку ротации украинский боевиков, а также скопление живой силы на позициях.

На охоту направились БПЛА, оснащенные тепловизионными камерами - благодаря им можно эффективно обнаружить вражеские цели в условиях ограниченной видимости.

Операторы дронов скинули на украинских националистов боеприпасы и нанесли огневое поражение по позициям ВСУ.

Ранее оборонное ведомство делилось кадрами, как расчеты беспилотников «Молний» уничтожили пункты временной дислокации украинских националистов на Южно-Донецком направлении специальной операции.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #бпла #ВСУ #ротация #расчет #лесополоса #Южно-Донецкое направление
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