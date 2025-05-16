Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты ударных БПЛА общевойсковой армии группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Об этом заявляет Минобороны РФ, сопровождая сообщение кадрами боевой работы российских военнослужащих.

Воздушная разведка обнаружила в лесополосе попытку ротации украинский боевиков, а также скопление живой силы на позициях.

На охоту направились БПЛА, оснащенные тепловизионными камерами - благодаря им можно эффективно обнаружить вражеские цели в условиях ограниченной видимости.

Операторы дронов скинули на украинских националистов боеприпасы и нанесли огневое поражение по позициям ВСУ.

Ранее оборонное ведомство делилось кадрами, как расчеты беспилотников «Молний» уничтожили пункты временной дислокации украинских националистов на Южно-Донецком направлении специальной операции.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.