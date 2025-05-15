Ученую из России задержали в США по обвинению в контрабанде лягушек

Ученая из России Ксения Петрова задержана в США по подозрению в контрабанде эмбрионов лягушек. Об этом сообщает Life со ссылкой на заявление Министерства юстиции штата Массачусетс.

Отмечается, что Петрову задержали в аэропорту Бостона, когда она возвращалась из Парижа. В сумке ученой были обнаружены биологические материалы когтистых лягушек, которые находились в пенопластовой коробке в микроцентрифугах, а также эмбриональные образцы в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах.

«Для всех биологических продуктов требуется разрешение на ввоз, а также от лица требуется подать декларацию в таможенную и пограничную службу в порту первого прибытия», - подчеркивается в сообщении.

Как говорится в материале ведомства, Ксения Петрова в США работала в Гарвардском университете. До этого с 2023 по 2024 год трудилась в Институте генетической биологии в Москве, а с 2016 по 2023 год занимала должность биоинформатика по генетическим нарушениям в Московском генетическом центре.

Сейчас ей грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штрафа в размере до 250 тысяч долларов США.