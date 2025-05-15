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WSJ: ученые нашли ядерную базу США подо льдом в Гренландии

Подземный объект мог вмещать в себя до 600 баллистических ракет средней дальности.
Виктория Бокий 2025-05-15 06:28:32
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

Ученые NASA, тестировавшие весной 2024 года новую радиолокационную систему над северной Гренландией, обнаружили под ледяным покровом комплекс поселений, соединенных туннелями. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Это как пролетать над другой планетой, и трудно представить, чтобы кто-то или что-то когда-либо смогло там выжить», — сказал ученый НАСА Чад Грин.

Находка американцев – это остатки военной базы США, которую построили подо льдом во времена Холодной войны. Это была часть секретного плана Пентагона, известного как проект Iceworm, по созданию сети стартовых площадок для ядерных ракет подо льдами Арктики

По подсчетам ученых, обнаруженный подземный объект мог вмещать в себя до 600 баллистических ракет средней дальности.

В 1967 американское командование пришло к выводу, что лед северной Гренландии не подходит под поставленные стратегические задачи, поэтому от базы отказались. С годами ледяной покров становился все больше и больше. В связи с этим на сегодняшний день остатки базы находятся под тридцатиметровым слоем льда.

#сша #Гренландия #NASA #ученые #военная база сша
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