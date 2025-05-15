В Ростовской области взорвался киоск с шаурмой рядом с детским домом

В городе Батайск Ростовской области взорвалась киоск с шаурмой рядом с детским домом. Пока что информации о пострадавших нет. Об этом сообщил SHOT.

По его информации, около двух часов ночи жители Батайска услышали громкий взрыв. Со стороны парка имени Ленина было видно зарево от пожара. Со слов очевидцев, на улице Куйбышева киоск с шаурмой «Дубай» взлетел на воздух.

По предварительным данным, взорвались баллоны с газом. Пять строений с общепитом полностью выгорели.

Известно, что Батайский центр помощи детям находится в 50 метрах от взрыва. Пока нет точной информации о том, пострадало ли здание или же воспитанники детского дома. На месте работают экстренные службы.