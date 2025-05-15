МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мексике при столкновении цементовоза с автобусом погибли 21 человек

На месте происшествия погибли 18 человек, еще трое позже скончались в медицинских учреждениях.
Ирина Егорова 2025-05-15 03:45:13
© Фото: Дмитрий Знаменский, РИА Новости

В страшном ДТП в Мексике погибли не менее 21 человек. На автомагистрали Куакнопалан–Оахака цементовоз вылетел на встречку и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом, сообщает La Jornada.

На месте погибли 18 человек, еще трое позже скончались в больнице.

«Несколько человек получили ранения и находятся под медицинским наблюдением», - написал министр внутренних дел штата Пуэбла Самуэль Агилар Пала в X.

Отмечается, что авария произошла, когда цементовоз обгонял другой автомобиль.

Судя по кадрам, опубликованных в мексиканском СМИ, от транспорта осталась только груда металла. Шоссе полностью перекрыто участниками аварии, образовалась пробка. На месте работают силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии, скорой помощи и другие экстренные службы.

#авария #мексика #ДТП #автобус #столкновение #погибшие #Цементовоз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 