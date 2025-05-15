В Мексике при столкновении цементовоза с автобусом погибли 21 человек

В страшном ДТП в Мексике погибли не менее 21 человек. На автомагистрали Куакнопалан–Оахака цементовоз вылетел на встречку и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом, сообщает La Jornada.
На месте погибли 18 человек, еще трое позже скончались в больнице.
«Несколько человек получили ранения и находятся под медицинским наблюдением», - написал министр внутренних дел штата Пуэбла Самуэль Агилар Пала в X.
Отмечается, что авария произошла, когда цементовоз обгонял другой автомобиль.
Судя по кадрам, опубликованных в мексиканском СМИ, от транспорта осталась только груда металла. Шоссе полностью перекрыто участниками аварии, образовалась пробка. На месте работают силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии, скорой помощи и другие экстренные службы.
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