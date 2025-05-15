Бойцы ВС РФ подорвали MaxxPro на минном шлагбауме при помощи робота

Военные инженеры группировки войск «Запад» на минном шлагбауме подорвали бронемашину MaxxPro американского производства в Харьковской области - ВСУ на ней пытались прорваться сквозь контролируемый российскими подразделениями участок дороги. Кадры уничтожения с воздуха показало Минобороны России.
Отмечается, что в работе военные инженеры используют собственные изобретения. Так, MaxxPro взлетел в воздух благодаря роботизированному комплексу «Минер». Разработки также применяются для уничтожения замаскированных блиндажей, укрытий с живой силой ВСУ, для установки минных шлагбаумов на путях подвоза материальных средств, боеприпасов или ротации украинских боевиков.
Военнослужащие получают координаты целей, выявленные операторами, загружают на платформы противотанковые мины и отправляются на выполнение задачи.
Самоходные транспортерные тележки также применяются для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.
«Собирали и приходили к этому около полугода. Подгоняли все - болтик к болтику, винтик к винтику. Хотели попробовать что-то новое, сделать что-то более продвинутое "по земле". Делали и смотрели на результат, меняли клиренс. Тележка может эвакуировать от трех до пяти человек», - рассказал об изобретении электрик-оператор с позывным Шуруп.
В линейке изделий, помимо дронов, которые используют для минирования, военные инженеры изготавливают дроны-камикадзе, занимающиеся доставкой взрывчатых веществ на позиции и опорные пункты противника.
Ранее Минобороны показывало видео, как робот-камикадзе на гусеничном ходу уничтожил опорный пункт националистов в Харьковской области.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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