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Во Франции 13 человек пострадали из-за удара молнии по зоопарку

По словам пожарных, в результате удара молнии инфраструктура и животные не пострадали.
Дарья Ситникова 2025-05-15 02:42:49
© Фото: Peter Noyce, imageBROKER.com, Global Look Press

На юго-востоке Франции после объявления о желтом уровне опасности гроз стало известно, что молния попала в зоопарк Барбен. Пострадали 13 человек, из них четверо детей. Одну девушку госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«Тринадцать посетителей зоопарка в Ла-Барбен пострадали из-за удара молнии в среду», - уточнили в статье.

Со слов пожарных, молния ударила в «ровную и открытую» часть парка. Никакая инфраструктура и животные не пострадали.

На место выезжала пожарно-спасательная служба департамента Буш-дю-Рон, медики осмотрели 15 человек. Выяснилось, что двое из них не пострадали, остальные 13 были доставлены в больницу. По информации издания, молния попала в двух человек.

#Франция #зоопарк #пострадавшие #пожарные #молния
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