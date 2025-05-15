Во Франции 13 человек пострадали из-за удара молнии по зоопарку

На юго-востоке Франции после объявления о желтом уровне опасности гроз стало известно, что молния попала в зоопарк Барбен. Пострадали 13 человек, из них четверо детей. Одну девушку госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«Тринадцать посетителей зоопарка в Ла-Барбен пострадали из-за удара молнии в среду», - уточнили в статье.

Со слов пожарных, молния ударила в «ровную и открытую» часть парка. Никакая инфраструктура и животные не пострадали.

На место выезжала пожарно-спасательная служба департамента Буш-дю-Рон, медики осмотрели 15 человек. Выяснилось, что двое из них не пострадали, остальные 13 были доставлены в больницу. По информации издания, молния попала в двух человек.