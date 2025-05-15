Председатель ПСБ Фрадков рассказал Путину о работе банка по поддержке ОПК

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Он подробно доложил главе государства итоги работы банка. Сегодня ПСБ присутствует во всех российских регионах, отметил Фрадков.

«Банк продолжил свой рост - вырос на 20%, даже на 25. Практически пять миллионов клиентов физических лиц и 350 тысяч юридических», - сказал Фрадков.

Основной фокус деятельности банка - поддержка оборонно-промышленного комплекса. Сегодня ПСБ сопровождает 100% гособоронзаказа, уточнил Фрадков.

Кроме того, банк активно кредитует оборонную промышленность. Крупные инвестиции ПСБ уходят на развитие беспилотной авиации, создание средств РЭБ и виртуальных тренажеров для подготовки специалистов высокого уровня. Банк продолжает активно работать и с военнослужащими.

«Полмиллиона военнослужащих являются нашими клиентами. Мы абсолютные лидеры по военной ипотеке. Более 110 млрд рублей составляет портфель. 90 тысяч семей за последний период улучшили свои жилищные условия», - отметил Фрадков.

Сегодня более 250 тысяч ветеранов спецоперации получают преференции и льготы от банка ПСБ, в том числе по программам Минобороны. Активно поддерживает банк и гражданский бизнес, сказал Фрадков.