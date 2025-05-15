Пожар на птицефабрике в Астраханской области уничтожил 166 тысяч кур

В результате пожара на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области погибли, по предварительной информации, около 166 тысяч кур. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в цехе инкубации яиц.

По данным ведомства, из сотрудников птицефабрики никто не пострадал. Самостоятельно из горящего цеха эвакуировались 17 человек.

Ранее МЧС России сообщало, что огнем были охвачены 2 000 «квадратов» двухэтажного здания птицефабрики. К тушению пожара привлекали 25 специалистов и восемь единиц техники.