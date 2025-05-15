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Неизвестный устроил стрельбу на автомойке в Северной Осетии

Полиция ввела план «Перехват» в республике.
Дарья Ситникова 2025-05-15 01:29:00
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

В Северной Осетии неизвестный устроил стрельбу на автомойке, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщило МВД по республике в своем Telegram-канале.

«На территории автомойки, расположенной в городе Ардон, неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм. в трех молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения», - уточнили в ведомстве.

Известно, что стрельба началась примерно в 20:45 по местному времени. Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия полиции. Сотрудники изъяли пули и гильзы, а свидетели допрашиваются.

Трех пострадавших экстренно доставили в больницу. 24-летний мужчина скончался в медицинском учреждении, другой 35-летний находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние третьего пострадавшего не уточняется.

Сотрудники полиции проводят розыск злоумышленника, в республике введен план «Перехват».

#стрельба #полиция #пострадавшие #Розыск #Северная Осетия
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