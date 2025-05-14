МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции стартует неформальная встреча глав МИД стран НАТО

Совещание министров запланировано на 14-15 мая.
Виктория Бокий 2025-05-14 07:52:38
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

В турецкой провинции Анталья в среду стартует двухдневная неформальная встреча глав МИД стран НАТО. На официальном сайте НАТО анонсировалось, что совещание министров иностранных дел пройдет 14-15 мая в Турции.

Основная программа встречи запланирована на четверг, 15 мая. После собрания министров планируется пресс-конференция генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Турции Хакана Фидана.

Главной темой совещания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО станет подготовка к саммиту альянса, запланированному на июнь, а также увеличение расходов организации на оборону. Украинский конфликт тоже не останется без внимания министров.

Отмечается, что эта встреча пройдет одновременно с переговорами РФ и Украины в Стамбуле 15 мая.

Как сообщает РИА Новости, министр иностранных дел Турции Фидан подчеркнет на встрече роль своей страны в НАТО и ее стремление продолжать вносить вклад в безопасность альянса.

#в стране и мире #НАТО #Турция #встреча #главы МИД #Анталья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 