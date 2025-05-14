В Турции стартует неформальная встреча глав МИД стран НАТО

В турецкой провинции Анталья в среду стартует двухдневная неформальная встреча глав МИД стран НАТО. На официальном сайте НАТО анонсировалось, что совещание министров иностранных дел пройдет 14-15 мая в Турции.

Основная программа встречи запланирована на четверг, 15 мая. После собрания министров планируется пресс-конференция генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Турции Хакана Фидана.

Главной темой совещания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО станет подготовка к саммиту альянса, запланированному на июнь, а также увеличение расходов организации на оборону. Украинский конфликт тоже не останется без внимания министров.

Отмечается, что эта встреча пройдет одновременно с переговорами РФ и Украины в Стамбуле 15 мая.

Как сообщает РИА Новости, министр иностранных дел Турции Фидан подчеркнет на встрече роль своей страны в НАТО и ее стремление продолжать вносить вклад в безопасность альянса.