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Самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыл в Забайкалье на тушение лесных пожаров

Бе-200ЧС стал четвертым судном, поступившим на дежурство по защите Забайкалья от перехода природных пожаров.
Виктория Бокий 2025-05-14 07:01:44
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

МЧС России усилило авиагруппировку на тушение лесов в Забайкальском крае. На боевое дежурство в регион из Хабаровского края прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС. Об этом сообщает МЧС.

Отмечается, что авиагруппировку усилили по поручению главы ведомства Александра Куренкова, чтобы стабилизировать обстановку в Забайкалье.

О самолете-амфибии известно, что он способен сбросить в очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости. А заправка водой может производиться с помощью пожарных автоцистерн, а также напрямую из озера Кенон.

Напомним, что Бе-200ЧС - это четвертое судно МЧС РФ, поступившее на дежурство по защите Забайкальского края от перехода природных пожаров. Сейчас в регионе еще работают два самолета Ил-76 и один вертолет Ми-8.

#Забайкалье #МЧС России #пожары #лесные пожары #самолет-амфмбия
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