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В столице Венесуэлы открыли памятник к 80-летию Великой Победы

Пятнадцатиметровый памятник стал живой памятью о подвиге 27 миллионов граждан СССР, отдавших собственную жизнь ради мира и свободы.
Виктория Бокий 2025-05-14 06:30:31
© Фото: Посольство России в Венесуэле © Видео: Посольство России в Венесуэле

В столице Венесуэлы городе Каракас прошло торжественное открытие памятника «80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом». Монумент создал выдающийся венесуэльский скульптор Хесус Мануэль Суэскун.

Памятник высотой 15 метров стал живой памятью о подвиге 27 миллионов граждан СССР, отдавших собственную жизнь ради мира и свободы. Также это знак солидарности между народами России и Венесуэлы, память о великом подвиге и вера в справедливое, свободное будущее. Что касается самого города, где установили памятник, то Каракас стал символом сопротивления фашизму в Латинской Америке.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров выразил благодарность президенту Николасу Мадуро, народу и правительству государства за верность и братскую солидарность.

Дипломат также подчеркнул, что историческая память является основой мира.

«Присутствие президента Мадуро на Параде Победы в Москве и подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве подтверждает наш общий выбор двигаться к многополярному, справедливому миру. Сегодня, как и 80 лет назад, мы в едином строю - против фашизма, гегемонии, неоколониализма», - отметил российский посол.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что открытие памятника - это свидетельство о нерушимой дружбе, стойкости и общей борьбе за мир, в котором нет диктата и насилия. Он навсегда останется символом уважения Венесуэлы к подвигу советского народа и доказательством того, что общая история наших стран жива и непобедима.

#Памятник #венесуэла #каракас #Посольство России #80-летие победы
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