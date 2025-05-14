В столице Венесуэлы городе Каракас прошло торжественное открытие памятника «80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом». Монумент создал выдающийся венесуэльский скульптор Хесус Мануэль Суэскун.

Памятник высотой 15 метров стал живой памятью о подвиге 27 миллионов граждан СССР, отдавших собственную жизнь ради мира и свободы. Также это знак солидарности между народами России и Венесуэлы, память о великом подвиге и вера в справедливое, свободное будущее. Что касается самого города, где установили памятник, то Каракас стал символом сопротивления фашизму в Латинской Америке.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров выразил благодарность президенту Николасу Мадуро, народу и правительству государства за верность и братскую солидарность.

Дипломат также подчеркнул, что историческая память является основой мира.

«Присутствие президента Мадуро на Параде Победы в Москве и подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве подтверждает наш общий выбор двигаться к многополярному, справедливому миру. Сегодня, как и 80 лет назад, мы в едином строю - против фашизма, гегемонии, неоколониализма», - отметил российский посол.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что открытие памятника - это свидетельство о нерушимой дружбе, стойкости и общей борьбе за мир, в котором нет диктата и насилия. Он навсегда останется символом уважения Венесуэлы к подвигу советского народа и доказательством того, что общая история наших стран жива и непобедима.