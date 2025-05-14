До трех выросло число жертв ДТП с автобусом в Курской области

Количество жертв массового ДТП под Железногорском в Курской области выросло до трех человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Всего количество пострадавших в аварии выросло до 21, среди которых трое погибших», - написал Хинштейн.

Напомним, в Курской области столкнулись рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Водители последних погибли на месте. От удара автобус вылетел в кювет и завалился на бок.

Сейчас в больницах находятся 15 человек, пострадавших в аварии. Точные причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.