МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

До трех выросло число жертв ДТП с автобусом в Курской области

В больницах остаются 15 человек, пострадавших в аварии в Курской области.
Ян Брацкий 2025-05-14 21:05:13
© Фото: Telegram/Hinshtein © Видео: Telegram/MVDKo

Количество жертв массового ДТП под Железногорском в Курской области выросло до трех человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Всего количество пострадавших в аварии выросло до 21, среди которых трое погибших», - написал Хинштейн.

Напомним, в Курской области столкнулись рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Водители последних погибли на месте. От удара автобус вылетел в кювет и завалился на бок.

Сейчас в больницах находятся 15 человек, пострадавших в аварии. Точные причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

#Курская область #ДТП #Хинштейн #автобус #госпитализация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 