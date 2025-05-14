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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Бразилии состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая.
Ян Брацкий 2025-05-14 21:09:59
© Фото: The Kremlin Moscow, Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Инасио Лула да Силва поговорили по телефону. Лидер Латиноамерканской страны возвращается из поездки в Китай, в Москве его спецборт совершил техническую остановку.

Президент Бразилии поделился своими впечатлениями от поездки и выразил двустороннюю с властями КНР поддержку инициатив Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле.

«Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Бразилии также поблагодарил Владимира Путина за прием, оказанный в ходе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стороны условились продолжать тесный диалог и содействовать всестороннему развитию отношений и стратегическому партнерству Москвы и Рио-де-Жанейро.

#Россия #Путин #Кремль #переговоры #Бразилия #Луис Инасио Лула да Силва
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