Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Инасио Лула да Силва поговорили по телефону. Лидер Латиноамерканской страны возвращается из поездки в Китай, в Москве его спецборт совершил техническую остановку.

Президент Бразилии поделился своими впечатлениями от поездки и выразил двустороннюю с властями КНР поддержку инициатив Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле.

«Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Бразилии также поблагодарил Владимира Путина за прием, оказанный в ходе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стороны условились продолжать тесный диалог и содействовать всестороннему развитию отношений и стратегическому партнерству Москвы и Рио-де-Жанейро.