СК: на ростовского главу управления миграции завели дело по двум статьям

В отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова возбудили уголовное дело из-за создания условий для незаконного пребывания мигрантов на территории нашей страны, сообщили в СК России по региону.

Так, фигуранты дела не аннулировали ранее выданные разрешения на трудовую деятельность, несмотря на отсутствие документов, подтверждающих владение русским языком и знание истории и законодательства России. Речь идет о 18 мигрантах.

«В Ростове-на-Дону сотрудники полиции подозреваются в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции», - говорится в сообщении регионального СК в Telegram.

Отмечается, что специалисты проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления. Фигурантом дела также является начальник одного из отделов управления, возглавляемого Мельниковым.

По данным агентства ТАСС, их задержали.