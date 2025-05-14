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СК: на ростовского главу управления миграции завели дело по двум статьям

Фигуранты дела не аннулировали ранее выданные разрешения на трудовую деятельность, несмотря на отсутствие у мигрантов документов, подтверждающих владение русским языком и знание истории и законодательства РФ.
Лиза Губина 2025-05-14 15:40:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова возбудили уголовное дело из-за создания условий для незаконного пребывания мигрантов на территории нашей страны, сообщили в СК России по региону.

Так, фигуранты дела не аннулировали ранее выданные разрешения на трудовую деятельность, несмотря на отсутствие документов, подтверждающих владение русским языком и знание истории и законодательства России. Речь идет о 18 мигрантах.

«В Ростове-на-Дону сотрудники полиции подозреваются в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции», - говорится в сообщении регионального СК в Telegram.

Отмечается, что специалисты проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления. Фигурантом дела также является начальник одного из отделов управления, возглавляемого Мельниковым.

По данным агентства ТАСС, их задержали.

#Ростовская область #Ростов-на-Дону #Уголовное дело #ск россии #управление по делам миграции
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