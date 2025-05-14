Дроны атаковали администрацию города Каменка-Днепровская в Запорожье

Украинские беспилотники атаковали администрацию города Каменка-Днепровская в Запорожской области, в результате чего два сотрудника учреждения получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшие были доставлены в городскую больницу, где получили всю необходимую помощь.

Как отмечает Балицкий, украинские боевики использовали для удара по мирному населению снаряды с большим количеством поражающих элементов. Такой вывод он сделал, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, которые сбросил враг.

Кроме того, глава Запорожской области обратился к автомобилистам, которые собираются или уже едут до Каменки-Днепровской, и попросил воздержаться от поездок.