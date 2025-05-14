Врачи в Египте провели операцию на сердце российскому туристу

В египетской Гизе в больнице Эль-Агуза врачи провели успешную операцию на сердце российскому туристу, который поступил из Хургады. Об этом сообщило министерство здравоохранения Египта.

«Первый случай относится к российскому туристу, которого доставили из Хургады в связи с нарушением проводимости сердца», - заявили в министерстве.

В египетском минздраве указали, что медики из больницы Эль-Агузы во время двух операций на сердце спали жизни пациентов из России и Саудовской Аравии.

После поступления в больницу российскому пациенту оказали необходимую первую помощь и установили временный кардиостимулятор.