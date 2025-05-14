В Петербурге планируют к 2030 году построить 10 новых станций метро

К 2030 году в Санкт-Петербурге построят 10 новых станций метро. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

По словам главы Северной столицы, удалось преодолеть кризисные проблемы в отрасли и начать полноценную работу по строительству метро.

«По плану к 2030 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. <…> До конца 2025 года завершатся строительно-монтажные работы на “Путиловской” и “Юго-Западной”. Они войдут в состав Красносельско-Калининской линии, которая станет шестой веткой метрополитена», - поделился Беглов.

Отмечается, что работы будут вестись на перегонах четырех станций: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

Также уже утвержден проект планировки участка от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта маршала Жукова», и ведется проработка нового участка, который пройдет через аэропорт Пулково – к «Экспофоруму».

Кроме того, в Петербурге продолжат ремонтировать и реконструировать некоторые станции, которые подошли к предельному сроку эксплуатации. К 2030 году планируется, что будут отремонтированы 14 станций.