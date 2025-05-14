В Благовещенске водитель «пролетел» через котлован во время погони

В Благовещенске нетрезвый водитель иномарки, пытаясь скрыться от полиции, на высокой скорости «перелетел» через участок автодороги, где проходят ремонтные работы. Кадры с камеры видеонаблюдения публикует ГАИ Амурской области в своем Telegram-канале.

Сообщается, что ранним утром полицейские заметили, как от круглосуточного магазина отъезжает иномарка. Сотрудники ГАИ потребовали от водителя остановиться, но он их проигнорировал. После этого правоохранители начали преследование этого автомобиля.

Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал правила и подвергал опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. На перекрестке он не просто наехал на ограждение, которое запрещает въезд на котлован, где ведутся ремонтные работы, а «перепрыгнул» через яму на машине, после чего был задержан.

По данным местной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали два человека - водитель иномарки и пассажир. Как установила полиция, за рулем находился человек в состоянии алкогольного опьянения, которого в ноябре 2023 года уже лишали прав за аналогичное правонарушение.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному нарушению. А сам «гонщик» уже находится под домашним арестом.