Геополитические оппоненты России, как и столетие назад, мечтают сменить власть в нашей стране, «расчленить» ее и вынашивают соответствующие планы, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Есть мелкие группы городских сумасшедших, слава богу, большая часть освободила территорию РФ от своего присутствия, но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию», - сказал он.

Об этом глава СВР заявил в ходе круглого стола к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина. По его словам, соперники нашей страны раздражены ее величием, размерами и богатствами.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин также сообщал, что власти стран ЕС убеждают население в существовании российской «экзистенциальной угрозы», которой можно избежать только путем разрушения российской государственности.