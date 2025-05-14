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Умер трехкратный обладатель «Оскара» режиссер Бентон

Режиссер умер в воскресенье, 11 мая, в своей квартире на Манхэттене.
Виктория Бокий 2025-05-14 11:15:29
© Фото: z03, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В возрасте 92 лет ушел из жизни знаменитый американский режиссер и сценарист Роберт Бентон, обладатель трех премий «Оскар». Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, режиссер умер в воскресенье, 11 мая, в своей квартире на Манхэттене. Во вторник его смерть подтвердила его давняя помощница и менеджер.

Зрителю Бентон знаком по фильмам, которые в свое время стали культовыми: «Бонни и Клайд», «Крамер против Крамера», «Места в сердце», «Билли Батгейт» и др.

На кинопремию «Оскар» он был номинирован семь раз и трижды получал заветную статуэтку за свои работы.

Как сообщает американская газета, в последние годы жизни Роберт Бентон работал над своими мемуарами.

#сша #режиссер #Нью-Йорк #умер #роберт бентон
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