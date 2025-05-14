В Дагестане из-за обвала скалы остались без дорожного сообщения 53 села

В Дагестане горная порода сошла на автодорогу Гуниб - Цуриб. Из-за этого без транспортного сообщения остались 53 села и более 14 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что села, оставшиеся без дорожного сообщения, находятся на границе Чародинского и Гунибского районов.

На расчистку дороги выехала бригада дорожно-эксплуатационного предприятия, в составе которой два человека и одна единица техники.

Всего от РСЧС устраняют последствия обвала четыре человека и две единицы техники.