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В Дагестане из-за обвала скалы остались без дорожного сообщения 53 села

Скальная порода упала на автодорогу Гуниб - Цуриб.
Виктория Бокий 2025-05-14 09:59:01
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

В Дагестане горная порода сошла на автодорогу Гуниб - Цуриб. Из-за этого без транспортного сообщения остались 53 села и более 14 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что села, оставшиеся без дорожного сообщения, находятся на границе Чародинского и Гунибского районов.

На расчистку дороги выехала бригада дорожно-эксплуатационного предприятия, в составе которой два человека и одна единица техники.

Всего от РСЧС устраняют последствия обвала четыре человека и две единицы техники.

#в стране и мире #Дагестан #Обвал #скала #горная порода
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