Суд Великобритании оправдал гражданина после 38 лет тюрьмы

Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с мужчины, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет. Это самая продолжительная судебная ошибка в истории страны. Об этом сообщила газета Guardian.

«Обвинительный приговор мужчины, который провел в тюрьме 38 лет, был аннулирован в апелляционном суде, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в британской истории», - указала газета в своем материале.

Сейчас Питеру Салливану 68 лет, он был ошибочно осужден в 1987 году за убийство девушки на северо-западе Англии. С самого начала обвиняемый отрицал свою вину, также его адвокаты пытались дважды опротестовать приговор, однако безуспешно.

По распоряжению Комиссии по пересмотру уголовных дел были сданы новые анализы. Их результаты показали, что ДНК Салливана не была найдена в сохраненных образцах с места преступления. Вместо них были найдены следы, которые принадлежали другому неизвестному мужчине.



Сообщается, что ранее обвиняемый мужчина будет освобожден из тюрьмы.