СК возбудил дело в отношении главы Новочеркасска за получение взятки

Главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении Лысенко возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ.

«В 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что взятку дали для строительства школы за счет бюджетных денег на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.

Также уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» возбуждено в отношении сотрудника администрации Лысенко.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Максимальным наказанием по статье 290 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Юрий Лысенко занимал пост главы администрации Новочеркасска с конца декабря 2020 года.