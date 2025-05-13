ФСБ вскрыла украинский схрон в Курахово для диверсий в майские праздники

В Донецкой Народной Республике в городе Курахово силовики обнаружили схрон украинских диверсантов. Его нашли сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с военнослужащими. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что в тайнике находилось иностранное оружие. Например, изъяли болгарские и шведские гранатометы, гранаты образца НАТО и американские ПТРК Javelin. Также в схроне обнаружили пулеметы, 40 мин и 300 гранатометных выстрелов.

По данным ФСБ, диверсанты планировали воспользоваться тайником во время майских праздников.

Все изъятое оружие направлено на экспертизу.