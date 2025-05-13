Главу минпромторга Новосибирска задержали по делу о мошенничестве

В отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров уменьшил количество товаров, предназначенных поставке по госконтракту, и незаконно произвел оплату на сумму 95 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по результатам материалов проверки прокуратуры и оперативно-разыскной деятельности ФСБ России по региону.

Ход и результаты дела контролирует прокуратура Новосибирской области.