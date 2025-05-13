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Боец ВС РФ: противник не ожидал такого мощного наката в районе Богатыря

Военнослужащие ВС РФ, используя тактику стремительных атак, дезориентируют противника и разрушают его оборонительные позиции.
2025-05-13 08:15:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают громить врага и овладевать его опорными пунктами в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе боев штурмовые группы показывают высокую боевую эффективность, используя тактику стремительных атак – это позволяет дезориентировать противника и разрушать его оборонительные позиции.

Кроме того, операторы FPV-дронов успешно наносят удары по укрепленным районам врага и его огневым точкам.

Военнослужащий ВС РФ с позывным Апельсин рассказал, что противник не ожидал, что наши бойцы будут накатывать с такой силой и мощью, из-за чего полностью был потерян и дезориентирован.

«В районе Богатыря мы закатывались на опорные пункты противника. Противник не ожидал, что мы будем накатывать с такой силой и мощью. Они полностью были потеряны и дезориентированы, их командование их полностью бросило», — отметил штурмовик.

На кадрах, опубликованных российским оборонным ведомством, можно увидеть, как наши бойцы освобождают населенный пункт Богатырь и бьют по опорным пунктам врага.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#ВС РФ #спецоперация #богатырь #Южно-Донецкое направление
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