Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают громить врага и овладевать его опорными пунктами в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе боев штурмовые группы показывают высокую боевую эффективность, используя тактику стремительных атак – это позволяет дезориентировать противника и разрушать его оборонительные позиции.

Кроме того, операторы FPV-дронов успешно наносят удары по укрепленным районам врага и его огневым точкам.

Военнослужащий ВС РФ с позывным Апельсин рассказал, что противник не ожидал, что наши бойцы будут накатывать с такой силой и мощью, из-за чего полностью был потерян и дезориентирован.

«В районе Богатыря мы закатывались на опорные пункты противника. Противник не ожидал, что мы будем накатывать с такой силой и мощью. Они полностью были потеряны и дезориентированы, их командование их полностью бросило», — отметил штурмовик.

На кадрах, опубликованных российским оборонным ведомством, можно увидеть, как наши бойцы освобождают населенный пункт Богатырь и бьют по опорным пунктам врага.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.