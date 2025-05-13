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В Приморье заметили редчайших птиц впервые за десять лет

Рыжий воробей и белобрюхий дрозд за последние 50-60 лет в регионе появлялись всего несколько раз.
Виктория Бокий 2025-05-13 06:22:10
© Фото: amurleo_land, Telegram © Видео: amurleo_land, Telegram

Рыжий воробей и белобрюхий дрозд, чрезвычайно редкие для Приморья птицы, замечены на острове Большой Пелис Дальневосточного морского заповедника. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что рыжего воробья за последние 50 лет в регионе видели всего семь раз. А белобрюхий дрозд за 60 лет появлялся в Приморье только 10 раз.

«Фиксация обеих птиц в очередной раз показывает, что многолетняя охрана природных комплексов благотворно влияет на их биоразнообразие», - говорится в сообщении.

Дирекция заповедников не исключает вероятности, что рыжий воробей уже успел «прописаться» на острове и свить гнездо.

«Не исключено, что воробей уже “прописался” на острове - обзавелся самкой и свил гнездо. Случаи такого локального гнездования отдельных пар на островах заповедника фиксировались орнитологами», - отмечает дирекция.

Сотрудник научного отдела заповедника подчеркивает, что встреча с двумя редчайшими видами птиц уникальна и вызывает как минимум научный интерес, так как случаи гнездования и рыжего воробья, и белобрюхого дрозда в Приморье единичны.

#дрозд #приморье #птицы #земля леопарда #заповедник #воробей
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