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Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Глава государства отметил важность дальнейших перспектив развития Большого и Мариинского театров.
Ян Брацкий 2025-05-13 21:32:15
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин провел встречу с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров в Кремле. Глава государства назвал их мощными символами России, гордостью страны и воплощением великой русской культуры.

«"Большой" и "Мариинка" - это два мощных символа России. Без всякого преувеличения, это наша гордость. Воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. Нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития», - сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил собравшихся за ценный вклад в развитие культуры и искусства. Многие из них на правах меценатов поддерживают не только театры, но и другие творческие коллективы, музеи и библиотеки.

Также они  участвуют в реализации инициатив, связанных с сохранением архитектурного, исторического наследия, организуют гастроли, выставки и концерты.

Особенно президент отметил вклад в поддержку молодых артистов, музыкантов и художников. Это помогает развивать их талан и позволяет созидательно включаться в общественную жизнь страны, уточнил Путин.

#Путин #Кремль #Большой театр #культура #Мариинский театр #попечительский совет
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