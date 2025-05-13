Reuters: Польша запретит въезд президенту Республики Сербской Додику

Правительство Польши запретит въезд в страну президенту Республики Сербской Милораду Додику, пишет Reuters со ссылкой на польский МИД.

«Начата процедура запрета на въезд Милорада Додика на территорию страны», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что через несколько дней процедура будет полностью завершена. Тем самым Польша присоединится к Германии и Австрии, которые приняли подобное решение в начале апреля, отмечает агентство.

Напомним, ранее Милорада Додика пытались арестовать в Восточном Сараево. Так, задержание предприняли сотрудники Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA), но им воспрепятствовали представители МВД Республики Сербской.