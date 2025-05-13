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Reuters: Польша запретит въезд президенту Республики Сербской Додику

В Польше начали процедуру запрета на въезд политика, она завершится через несколько дней, сообщили в МИД страны.
Лиза Губина 2025-05-13 20:08:38
© Фото: IMAGO, Takis Sagias Globallookpress

Правительство Польши запретит въезд в страну президенту Республики Сербской Милораду Додику, пишет Reuters со ссылкой на польский МИД.

«Начата процедура запрета на въезд Милорада Додика на территорию страны», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что через несколько дней процедура будет полностью завершена. Тем самым Польша присоединится к Германии и Австрии, которые приняли подобное решение в начале апреля, отмечает агентство.

Напомним, ранее Милорада Додика пытались арестовать в Восточном Сараево. Так, задержание предприняли сотрудники Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA), но им воспрепятствовали представители МВД Республики Сербской.

#Польша #запрет на въезд #Республика Сербская #Милорад Додик #въезд в страну
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