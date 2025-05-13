Жильцы многоэтажки на юго-востоке Москвы оказались отрезаны огнем пожара

В районе Печатники в Москве пожар охватил шесть этажей в жилом доме. Как сообщает паблик SHOT, люди не могут самостоятельно выбраться из объятого пламенем дома.

Сообщается, что огонь распространился на три первых этажа, включая подъезд. Живущие выше оказались в огненной ловушке.

Сейчас территория оцеплена, на месте ЧП работают специальные службы.

Как сообщили позже в МЧС, горела квартира на первом этаже, на площади 15 квадратных метров, а также балконы второго и третьего этажей. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 24 человека и семь единиц спецтехники. Пострадавших нет.