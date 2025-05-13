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День, который помнит вся Таврида: в Севастополе восстановили хронику 1944 года

В 1944 году битвы шли за каждую улицу Севастополя, приходилось даже отстаивать руины города. О деталях сражений можно узнать через архивные записи, которые пополняются ежегодно.
Виктория Косогляденко Дарья Ситникова 2025-05-13 00:43:36
© Фото: Михаил Озерский РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Особо памятный день для всей Тавриды считается 12 мая. Именно тогда в 1944 году Крым и Севастополь полностью освободили от гитлеровцев.

Чтобы отстоять весь Крым нужно было выиграть битву за Севастополь - ключевой пункт и главную базу Черноморского флота. Сегодня в музее флота восстановили хронику тех сражений по дням. И что важнее по подвигам, о которых здесь помнит каждый житель.

Сапун-гора - часть каменного пояса, оборудованного немцами, чтобы сдержать натиск русских солдат. Именно туда стянули силы четвертого украинского фронта и отдельной приморской армии - с севера и с востока. Короткая передышка, после чего штурм, который длился девять с половиной часов. Дальше фашисты отступают к мысу Херсонес. Оттуда они пытаются эвакуироваться на баржах, прикрываясь живым щитом.

«Фашисты загоняли на верхние палубы барж стариков, женщин и детей, они выдавали им цветные платки, чтобы люди махали во время транспортировки. Так авиация видела, что это свое население и эти баржи не бомбила»,- прокомментировала заместитель заведующего филиалом Центрального Военно-морского музея Ольга Бойко.

На одной из этих барж должна была оказаться и десятилетняя Антонина Деева с мамой и братом. Уже шла погрузка в трюмы, им казалось, что самого страшного не избежать, но их семью тогда спасло чудо.

«Осталось 40 человек, и вдруг над нашей школой стали кружить русские самолеты. Немцы разбежались, а ворота остались открытыми и мы смогли уйти», - рассказала жительница осажденного Севастополя.

Битва шла за каждую улицу Севастополя, приходилось отстаивать даже руины города. Все это сохранилось в архивных записях. Каждый год количество документов, с которых снимается гриф секретности, становится все больше. Многие из таких попадают в центральный архив Севастополя в особую коллекцию, в которой хранятся редкие документы по истории Великой Отечественной войны.

Большая часть Севастополя не подлежало восстановлению. Можно сказать, что его отстроили с нуля. Однако он смог сохранить свой характер и остаться городом русских моряков. Это можно заметить в мае, когда по всему полуострову дети и внуки ветеранов ходят победным маршем по стопам родственников.

#Крым #Севастополь #битва #музей черноморского флота #хроника событий
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