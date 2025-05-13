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Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации украинских боевиков

Авиаудар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Юг».
2025-05-13 12:27:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении авиаудара экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипаж применил авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. Получив эту информацию, летчики развернули самолет и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ неуправляемыми ракетами. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка юг
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