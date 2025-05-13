Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации украинских боевиков

Минобороны России сообщило о нанесении авиаудара экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипаж применил авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. Получив эту информацию, летчики развернули самолет и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ неуправляемыми ракетами. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.