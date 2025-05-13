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Глава Минздрава США искупался с внуками в водоеме, кишащем бактериями

Купание в воде, где искупался Кеннеди-младший со своими внуками, запрещено с 1971 года.
Виктория Бокий 2025-05-13 10:48:48
© Фото: RobertKennedyJr, X.com

Глава американского Минздрава и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший во время прогулки в парке Рок-Крик в Вашингтоне искупался со своими внуками в воде, которая кишит бактериями и опасна для здоровья. Фотографию своего отдыха с внуками он опубликовал на странице в соцсети X, пишет 360.ru.

Кеннеди-младший не придал значения запрету купания в парке. На фотографии видно, как он сам лежит в ручье, а рядом с ним плескаются в воде его внуки.

Пользователи соцсети чуть позже добавили к этому посту примечание со ссылкой на информацию, которая опубликована на сайте Службы национальных парков США, что плавание и нахождение в воде в парке Рок-Крик запрещены из-за высокого уровня бактерий и других инфекций, которые могут быть опасны для людей и животных.

По данным телеканала NBC, купание в этом парке, реке Потомак и других близлежащих водоемах запрещено с 1971 года из-за высокого уровня загрязнения.

#сша #Река #бактерии #водоем #роберт кеннеди-младший
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