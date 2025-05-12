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Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Это задержание было ожидаемо, подчеркнул зампред правительства Бурятии.
Виктория Бокий 2025-05-12 07:18:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министр транспорта Бурятии Александр Гоге задержан по обвинению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам зампреда правительства Вячеслава Сухорукова, задержание министра было ожидаемо, региональные власти взаимодействовали с правоохранительными органами по данному вопросу.

«Мы его (задержания. - Прим. ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-разыскная и следственная деятельность - это та работа, которая требует тишины», - отметил Сухоруков.

Он также напомнил, что противодействие коррупции - одна из основных задач правительства Бурятии. И подчеркнул, что на сегодня организовано очень тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами региона.

#в стране и мире #коррупция #Задержание #бурятия #обвинение #министр транспорта
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