Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министр транспорта Бурятии Александр Гоге задержан по обвинению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам зампреда правительства Вячеслава Сухорукова, задержание министра было ожидаемо, региональные власти взаимодействовали с правоохранительными органами по данному вопросу.

«Мы его (задержания. - Прим. ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-разыскная и следственная деятельность - это та работа, которая требует тишины», - отметил Сухоруков.

Он также напомнил, что противодействие коррупции - одна из основных задач правительства Бурятии. И подчеркнул, что на сегодня организовано очень тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами региона.